Ongeluk zorgde voor flinke vertraging op A28 van Zwolle naar Groningen

poll Politiek Zwolle juicht over nieuwe buurt met honderden huizen nabij ’s-Heeren­broek: ‘Maar kunnen we ze nog wat bieden?’

Zwolle zet haar plannen voor een uitbreiding van Stadshagen tegen de gemeentegrens met Kampen door. De gemeenteraad is enthousiast over de komst van 400 tot 600 woningen. In reactie op de kritiek uit buurdorp ’s-Heerenbroek klinkt de vraag: ,,Kunnen we de bewoners daar nog wat bieden?’’

27 september