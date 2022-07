Onrust in Zwolle na sluiting huisartsenpraktijk: ‘Zorg om de hoek is belangrijk, zeker als je ouder wordt’

De patiënten van de gesloten huisartsenpraktijk in Holtenbroek zijn (tijdelijk) onderdak, maar daarmee is de onrust niet uit de wijk verdwenen. ,,Ik hoop dat ze voor deze mensen dichtbij een plekje hebben gevonden‘’, zegt Irma Webb die zelf nog wel een huisarts in de buurt heeft . ,,Want dat is belangrijk, zeker als het om oudere mensen gaat.’’