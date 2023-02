Ook in Zwolle was een glimp van het noorderlicht te zien: 'Duurde twee minuten'

“Ik was met een fotomaatje in natuurgebied De Vreugderijkerwaard in Zwolle. En eigenlijk waren we weer op weg naar de auto, toen we een berichtje kregen van iemand dat er op dat moment activiteit was. Direct gecheckt, eerst met de telefoon. En omdat ik het niet vertrouwde toch met de camera. En zowaar! Het duurde ongeveer twee minuten voordat het wolkendek zich weer sloot, maar het is gelukt”, meldt ze op het Instagramaccount ‘Noorderlicht.tips‘. Ze maakte onderstaande foto.