Op deze dag kun je voor het eerst voor 10 euro met de nachttrein van Zwolle naar Schiphol

indebuurtGoed nieuws voor Zwolse feestvierders die in het weekend op stap willen in Amsterdam of Groningen of een vroege vlucht nemen op Schiphol. De datum waarop de nachttrein van Arriva tussen Groningen en Schiphol via Zwolle voor het eerst rijdt, is bekendgemaakt.

In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 januari rijdt de eerste wekelijkse trein vanuit Groningen via Zwolle naar Schiphol, meldt RTV Oost. In de app van Arriva is de eerste rit inmiddels zichtbaar.

Nachttrein van Groningen naar Schiphol

De nachttrein rijdt elke week in de nacht van vrijdag op zaterdag en begint in Groningen. Reizigers in die stad zullen zaterdagnacht voor 01.48 uur de trein in moeten stappen. Onderweg stopt de trein in Assen, Zwolle (om 02.46 uur), Lelystad, Almere en Amsterdam Zuid. Je bent dan om 03.50 uur op Schiphol. Er vertrekt zaterdagochtend om 05.07 weer een trein vanuit Schiphol die om 06.20 uur stopt in Zwolle en om 07.17 uur aankomt in Groningen.

Vanuit Zwolle kun je dus midden in de nacht naar Schiphol of Amsterdam, of juist naar Groningen. Je gebruikt de nachttrein dan als terugreis en stapt om 01.48 uur in de trein vanuit Groningen, zodat je om 02.46 uur terug in Zwolle bent. En vanuit Amsterdam ben je om 06.20 uur weer in de Hanzestad.

Kaartje kopen

Een ticket kost tien euro enkele reis, ongeacht de bestemming en waar je instapt. Een kaartje koop je via Glimble, de reis-app van Arriva. Na betaling krijg je in de app een QR-code van je ticket waarmee je toegang krijgt tot de poortjes op elk station. Goed om te weten: de ov-chipkaart kun je niet gebruiken voor de reis. Ook kun je niet op het station een kaartje kopen.