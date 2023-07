Op eerste stapavond van haar eerste buitenlandvakantie viel Truus voor Domingo, 56 jaar geleden

Nu nog patat en softijs, maar over paar jaar kun je wonen op deze plek in Hattem

Ze leggen nog al hun liefde in hun patat, en blijven het komend jaar zorgen voor knapperige snacks. Maar waar Gerrie en Albert Bouwmeester van Cafetaria 't Knienhol zich met hun hart volop inzetten voor hun klanten voelen ze het lichaam af en toe protesteren. ,,Dan ga je wat scherper over de toekomst nadenken.’’ En dus gaat er het nodige veranderen aan de Dorpsweg in Hattem.