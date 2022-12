Op verschillende plekken in Zwolle worden fietsen verwijderd: dit gaat ermee gebeuren

Deze twee afsluitin­gen zorgen voor grote drukte op weg bij A28 in Zwolle: ‘Slechte timing’

Terwijl de werkzaamheden aan de A28 nog volop bezig zijn, is netbeheerder Enexis begonnen met het oplossen van een storing bij een belangrijke verkeersader naast de snelweg in Zwolle. Eén rijbaan is daardoor afgesloten en dat zorgt voor enorme drukte. Het werk aan kabels met een lengte van zo’n 700 meter onder de Vecht kan volgens Enexis niet langer wachten.

1 december