Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm De ijskoninginnen paraderen zaterdag in Hardenberg. © Stiltwork

EVENEMENT

IJskoninginnen op stelten

In Hardenberg is zaterdag in het centrum een winterspektakel met gezellige kerstmuziek en ijskoninginnen gekleed in witte en verlichte hoepelrokken. Ze paraderen hoog op hun stelten door de straten en zorgen met hun sprookjesachtige verschijning voor een betoverende sfeer. Het winterspektakel is tussen 12.00 en 16.00 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. De Veluwse Midwienterhoorn Bloazers Epe. © Cees Baars Apeldoorn

ZANG

Kerstzang op de heide

De gezamenlijke kerken in Heerde houden zaterdag een openlucht kerstsamenkomst op de heide bij de Schaapskooi op de Renderklippen in Heerde. De samenzang begint om 20.00 uur en wordt begeleid door Wilhelmina. Wie rond die tijd richting de Schaapskooi loopt, hoort van verre al de Veluwse Midwienterhoorn Bloazers uit Epe.

Volledig scherm Max Roest als Kruimeltje in de gelijknamige musical. © Nick Franken

MUSICAL

Kruimeltje in Steenwijk

In theater de Meenthe in Steenwijk wordt zaterdag de feelgood familiemusical Kruimeltje gespeeld. De voorstelling gaat over een jongetje dat op zoek gaat naar zijn familie en zijn plek in de wereld. Het theaterspektakel zit vol liedjes, ondeugende streken en avontuur en is voor alle leeftijden. Aanvang 13.30 en 16.00 uur.

Volledig scherm De beroemde Ster van Bethlehem wordt besproken in Volkssterrenwacht Bussloo. © Volkssterrenwacht Bussloo

LEZING

Sterren kijken in Bussloo

Alex Scholten geeft vrijdag de lezing ‘De Ster van Bethlehem’ in Volkssterrenwacht Bussloo. Hij neemt het publiek mee op een puzzeltocht tweeduizend jaar terug in de tijd. Vragen als wanneer is die ‘Ster van Bethlehem’ verschenen en welke astronomische verklaringen zijn er mogelijk, worden allemaal door hem beantwoord. Aanvang 20.00 uur.

Volledig scherm Archieffoto van het Soweto Gospel Choir dat zaterdag in Zwolle optreedt. © REUTERS

CONCERT

Soweto Gospel Choir

Na de dynamische voorstelling van het Soweto Gospel Choir, stap je vol energie het theater uit. Zaterdag staat het koor, dat samenwerkte met artiesten als Queen, U2, Stevie Wonder en Aretha Franklin en zingt, springt en danst alsof hun leven ervan afhangt, in theater de Spiegel in Zwolle. Aanvang 14.30 uur.