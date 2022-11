Opa wil pasgeboren kleinkind zien en rijdt op gestolen fiets naar ziekenhuis: ‘Ik was niet helemaal nuchter’

Het doodgebo­ren zusje van Joep werd begraven zonder dat zijn ouders het wisten

Doodgeboren en verdwenen gewaand. Joep Boerboom (49) uit Zwolle wist nauwelijks iets van zijn eigen zusje. Tot hij besloot te gaan zoeken. In 1967 bleef haar lichaampje achter in het ziekenhuis. Nu, 55 jaar later, kon Joeps vader (82) Marlene alsnog aangeven bij de burgerlijke stand.

20 november