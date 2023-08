Open dag op Erf Decohof in Hoonhorst: ‘Onthaast en ervaar compleet aanbod van biologische producten’

Voetbal­club uit Zwolle hangt 14 camera’s op na vele vernielin­gen: ‘Schade loopt in de papieren’

CSV’28 is de overlast op en rond haar sportpark in Stadshagen zat. De voetbalclub heeft daarom 14 camera’s opgehangen en mogelijk volgen er nog een stuk of vier. In de avonduren en de weekenden werd er zoveel vernield, dat de club geen andere oplossing ziet. ,,Het liep aardig in de papieren.’’ Ook anderen ervaren overlast rond de Sportlaan.