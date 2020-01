Openhartig afscheidsinterview met Olympisch schaatskampioen Michel Mulder

Komt de schaats­baan eind dit jaar terug in binnenstad Zwolle? ‘We moeten niet onze eigen hoofdspon­sor worden’

6:00 Twaalf- tot vijftienduizend bezoekers gleden deze winter over het ijs in de Zwolse binnenstad, maar of de schaatsbaan op het Rodetorenplein eind dit jaar weer terugkeert, is nog even de vraag. ,,Het waren vier fantastische weken, maar we moeten niet onze eigen hoofdsponsor worden.”