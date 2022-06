Ophef over vlaggen in MuseumKwartier Zwolle: ‘Ze hebben het logo van Forum voor Democratie in de stad gehangen’

met video Inwoners van Zwolse wijk verbazen zich over mysterieus geluid (en de veroorza­ker blijkt heel zeldzaam)

Wat is toch dat geluid dat Stadshagen al dagenlang opschrikt? Inwoners zeggen midden in hun wijk een mysterieus geluid te horen, maar niet te zien wie of wat hiervoor zorgt. ‘Is het een schoolbel of een elektrische koe?’, vragen nieuwsgierige omwonenden zich af. Na een zoektocht van de wijkagent, blijkt het antwoord voor de hand te liggen.

13 juni