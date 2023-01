Opluchting groot bij Vellios na winnende treffer voor PEC Zwolle: ‘Groot feest, maar ik ben vanavond na een half uurtje thuis’

Vellios is tegen Almere City FC weer invaller. De dertigjarige aanvaller komt een dik kwartier voor het einde in het veld. Het staat 2-2, PEC jaagt op de winst en een periode. Vellios lost Chardi Landu af, de jongeling was de verrassende naam in de basisopstelling van Dick Schreuder. Maar Vellios is na afloop de gevierde man. Doelman Nordin Bakker, die tot die tijd een paar puike reddingen in huis heeft, grabbelt vier minuten voor het einde bij een corner van de teruggekeerde Ryan Thomas. Vellios staat op de juiste plek, 3-2. ,,Mooi, dat ik hem mag maken. Dit was een hele belangrijke overwinning in een belangrijke wedstrijd.’'

Laatste doelpunt in de zomer

De laatste competitietreffer van Vellios is al even geleden. In de zomer heeft de Griek nog een basisplaats en maakt hij in de eerste twee wedstrijden twee doelpunten, tegen De Graafschap en Telstar. Daarna is er een doelpuntendroogte. De treffer in de slotfase is goed voor het vertrouwen van de aanvaller. ,,Het vertrouwen dat we al het hele seizoen hebben. We spelen veel wedstrijden, over zes dagen spelen we weer een wedstrijd. Dit geeft ons nog meer vertrouwen. We spelen geconcentreerd. Elke minuut, elke training, elke wedstrijd.’'

De spits kampte in de winterstop met een kleine blessure. ,,Ik ben echt blij met dit doelpunt, ik ben blij dat ik het winnende doelpunt mag maken.’’ Vellios begint in de catacomben met een pluim voor zijn teamgenoten. ,,Ik wil eerst mijn teamgenoten bedanken, ik ben trots op ze. We komen twee keer terug van een achterstand, dat is goed. We vertrouwen elkaar. We hebben 20, 24 spelers. Iedereen kan spelen, kan alles geven. Het voelt echt als familie, dat kan je iedere wedstrijd zien.’'

De zege op Almere City FC levert de tweede periodetitel op. ,,Ja, er is nu een groot feest. Maar ik ben binnen een half uurtje thuis. Ik moet voorzichtig doen na mijn blessure’’, zegt Vellios met een glimlach.