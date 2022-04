Opmars PEC geen toeval volgens Schreuder: ‘We zijn met iets bezig’

Voor het eerst sinds Dick Schreuder aan het roer is, staat PEC Zwolle boven de rode streep. Het stemt de oefenmeester, die in november de leiding kreeg in de Overijsselse hoofdstad, uiteraard tevreden.

,,We staan er beter voor, dat gebeurt ook automatisch als je twee wedstrijden op rij wint”, doelt Schreuder ook op de overwinning op AZ (2-1) van twee weken geleden. ,,Daar zijn we blij mee, we hebben de punten hard nodig in deze situatie.”

,,De spelers zijn zelf ook erin gaan geloven en laten het elke week zien”, duidt Schreuder de opmars van zijn ploeg. ,,We hebben ook mindere resultaten gehad, maar we zijn uiteindelijk met iets bezig. We hopen in de laatste vier wedstrijden nog genoeg tijd te hebben om het te herstellen. Dat wordt moeilijk zat, maar ik ben al wel trots, met name op vandaag.”

Vooral verdedigen

Daarmee doelt Schreuder vooral op de defensieve stabiliteit die zijn elftal tentoonspreidt in Waalwijk. ,,We zijn vandaag meer voor het gevoel in de problemen gekomen, maar niet echt qua voetbal. We hadden in de eerste 55 minuten goed de controle, daarna hebben we vooral verdedigd. Dat is anders dan ik het zelf zou willen, maar dat hoort er ook bij.”

Enig kritiekpunt van Schreuder is het matig uitspelen van de countermogelijkheden die PEC in de slotfase kreeg, om de stand een nog mooier aanzien te geven dan 0-2. ,,Dat gebeurde ook tegen Go Ahead Eagles (0-1 verlies, red.), toen we misschien wel zestien situaties beter hadden kunnen uitspelen. Maar door het daar over te hebben, doe ik gezien de rest van de wedstrijd de jongens tekort.”