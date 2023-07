Opvallende bocht in fietspad Zwolle doet wenkbrauwen fronsen: ‘Ik vind ’m verschrikkelijk’

MET VIDEO,,Je moet er volop in de remmen.” Gebruikers en de Fietsersbond uiten hun zorgen over een aanpassing van het fietspad richting de Mastenbroekerbrug in Zwolle. Daar is recent een opvallende u-bocht aangebracht. ,,Ik vind ’m verschrikkelijk, veel te scherp.”