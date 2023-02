Ouder echtpaar rijdt met auto tegen gevel van woning in Zwolle

Onderzoek drugslab rijtjes­huis Zwolle: bewoner en medever­dach­te blijven nog weken in de cel

Twee mannen zitten nog in de cel voor hun rol bij een vermeend drugslab in de Zwolse woonwijk Stadshagen. De politie deed vrijdag urenlang onderzoek in het huis. Een van de verdachten is de 43-jarige bewoner van de woning aan de Tiendschuurstraat.