Oudere met (te) groot huis moet naar appartement: ‘Wanhoop slaat toe op woningmarkt Zwolle’

Sein op groen voor hospice en logeerhuis in Lemeler­veld

Het gecombineerde hospice annex logeerhuis gaat er komen in Lemelerveld. Het ‘bijna-thuis-huis’ opent naar verwachting begin volgend jaar zijn deuren in de voormalige woning van dokter Goede, die daar ook zijn praktijk had. Het beoogde woonhuis aan de Blikman Kikkertweg 1 kwam alsnog beschikbaar doordat de eigenaren besloten het te schenken aan de inmiddels gevormde stichting.