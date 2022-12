Overijssel bevrijd van monnikenwerk om 28 jaar aan mestgegevens van acht boeren uit te pluizen

Water­schaps­be­las­ting Drents Overijssel­se Delta kost gezin gemiddeld 18 euro meer

Gezinnen met een eigen huis in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betalen volgend jaar gemiddeld 18 euro per jaar meer. Een alleenstaande huurder gaat ongeveer 12 euro per jaar meer betalen.

30 november