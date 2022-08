Overijssel legt aan drie veehouders dwangsommen op als ze hun veestapel niet inkrimpen

Het gaat om bedrijven in Kampen, Den Velde (gemeente Hardenberg) en Haaksbergen. Deze veehouders opereerden legaal totdat de Raad van State in 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afschoot. Tussen 2015 en 2019 was het voor boeren die wilden uitbreiden namelijk voldoende om daar alleen melding van te maken. Vandaar dat deze groep bekendstaat als PAS-melders.