Overijsselse gemeenten steken ‘illegale’ boeren helpende hand toe: ‘Willen solidair zijn’

Winkeldief­stal in Zwolle neemt fors toe: deze super­marktei­ge­naar heeft er zijn handen vol aan

Het aantal winkeldiefstallen is hard toegenomen in Zwolle. Mathijs Faassen, eigenaar van de Spar City bij het station in Zwolle, zegt er zijn handen aan vol te hebben en vorig jaar zelfs bijna zeshonderd winkelverboden te hebben uitgedeeld. Er zijn plannen voor een proef tegen winkeldiefstallen in Zwolle. ,,Ik ben bijna neergestoken.”