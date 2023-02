Overlastgever verspeelt tweede kans en vreest voor verlies woning in Zwolle: ‘Er moet wat gebeuren’

Verpleeg­kun­di­gen Isala eisen met spandoeken betere beloning: ‘Wel klappen maar niet lappen’

Verpleegkundigen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle eisen een betere beloning van hun werk. Personeel van de intensive care heeft in de hal van het ziekenhuis spandoeken opgehangen. Daarmee uiten ze hun ongenoegen over de stroeve onderhandelingen voor een nieuwe cao.

31 januari