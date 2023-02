Overvaller ging als een dolleman te keer in sushirestaurant Zwolle, zo blijkt uit de beelden

Over een verband tussen de overval en de gedwongen sluiting van hetzelfde restaurant een maand later, zwijgt de politie echter in alle talen.

Uit de beelden - getoond in het misdaadprogramma Plaats Delict - blijkt met hoeveel geweld de overvaller vrijdag 6 januari tekeer ging in het sushi-restaurant in het overdekte winkelcentrum. Als een razende stormt hij vlak voor sluitingstijd de zaak in, wervelt als een malle door het pand, bedreigt de personeelsleden en slaat tenslotte een medewerker met een pistool op zijn hoofd.

Besluiteloos draalt hij nog even rond, om vervolgens zonder buit de zaak weer te verlaten. ,,Hele heftige beelden’’, oordeelt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. ,,Alle remmen gingen los.’’

Uitbarsting

Voordat hij naar binnengaat is goed te zien hoe hij - gehuld in zwarte kleding, met sjaal en capuchon over zijn gezicht en hoofd - zich mentaal lijkt voor te bereiden voor de uitbarsting. Ook zijn tijdens de overval buiten twee jongemannen te zien: eentje op een scooter en eentje die naar een fiets loopt.

Volledig scherm I Love Sushi is op last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. © PNN

Schoorlemmer noemt ze voor de camera’s van RTV-Oost ‘belangrijke getuigen’ die wellicht kunnen helpen om de man in de kladden te vatten. Want dat is tot nog toe niet gelukt. Na de overval vluchtte de man een steegje in, waarna alle sporen ophouden. ,,Maar’’, zo verzekert Schoorlemmer, ,,het onderzoek loopt nog volop.’’

Zaak dicht

Opmerkelijk genoeg is de sushizaak twee weken geleden op last van burgemeester Peter Snijders gesloten. Dit vanwege verstoren van de openbare orde en veiligheid‘’ en een ‘lopend politieonderzoek’. Niemand mag de zaak nog buiten zijn toestemming betreden. Eigenaar Rico Ilyas meent dat de aanleiding de overval is en een vechtpartij vijf dagen daarna. Daarbij zouden ook medewerkers van zijn zaak betrokken zijn. Hij zegt dat er een onderzoek is naar criminele activiteiten bij de zaak, die volgens hem niet kloppen.

Schoorlemmer bevestigt dat de politie een inval heeft gedaan in het pand, maar wil er verder geen uitspraken over doen.

