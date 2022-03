Pakketjes van Wehkamp ook de komende jaren bezorgd door DHL

Ceintuur­baan in Zwolle richting A28 (deels) dicht door werkzaamhe­den: afsluitin­gen overdag, ’s avonds en ’s nachts

De Ceintuurbaan tussen de Oldeneelallee en de Kuyerhuislaan in Zwolle is tot vrijdag 18 maart gedeeltelijk of helemaal afgesloten in de rijrichting van de A28. Er vinden werkzaamheden plaats ter hoogte van het spoor/de Heinosetunnel.

10 maart