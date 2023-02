PEC laat kans op kans liggen: ‘Als we 5-1 voorstaan, mogen ze niks zeggen’

,,Helemaal op basis van de eerste helft. Als we met 4-1 of 5-1 voorstaan, mogen zij niks zeggen. Ik denk dat zij in totaal vier keer op doel geschoten hebben…” Toch zag de aanvoerder na rust niet alles meer goed gaan. ,,Toen gingen we teveel mee in hun opportunistische spel. Dat is niet ons spel, maar die van hen.”

Alle hens aan dek is het nog niet voor PEC, maar de voorsprong op Heracles Almelo is nog maar drie punten. Het gaat naar plek drie, de eerste plek die niet rechtgeeft op rechtstreekse promotie en waar Almere City nu staat, is elf punten. ,,Je had vandaag een tik kunnen uitdelen aan Almere en Heracles”, besefte Van Polen. ,,Het was een uitgelezen mogelijkheid. Helemaal op basis van de eerste helft, waarin we echt goed gevoetbald hebben. Het is zonde dat je jezelf niet beloont.”