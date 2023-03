PEC-speler Daijiro Chirino in voorselectie Curaçao

OV-poort­jes-glip­per duwt 68-jarige vrouw op station Zwolle (en dat heeft grote gevolgen)

Even snel achter iemand aan door een OV-poortje: dat liep op station Zwolle uit op een pijnlijke situatie. Een 68-jarige vrouw werd omver geduwd, omdat ze iets over deze actie van haar medereiziger zei. Met grote gevolgen. Daarom wil de politie nu weten: wie is de vrouw die de duw uitdeelde?