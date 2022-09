PEC Zwolle boos over ‘onaangename verrassing’ in aanloop naar uitduel: ‘Supporters worden gedupeerd’

Afname kerkbezoek in Zwolle moet op deze manier halt toegeroe­pen worden: ‘Mensen slapen op zondag vaker uit’

Na de coronalockdowns is het aantal bezoekers van de kerken van de Protestantse Gemeente Zwolle zo’n 10 procent afgenomen. Zes kerken hopen het tij te keren door meer te laten zien wat ze allemaal doen. ,,Wij ruimen afval op in de wijk, maar geven ook jongeren in de kerkdienst de kans om nummers uit de Top 2000 te spelen.”

28 augustus