PEC Zwolle heeft met Thy en Vellios een luxeprobleem in de spits: ‘Het houdt elkaar scherp’

Thomas van den Belt heeft droomtrans­fer te pakken: ‘Hele opluchting’

Thomas van den Belt (21) heeft zijn droomtransfer alsnog te pakken. De middenvelder van PEC Zwolle zag de overstap naar koploper Feyenoord in de winterstop afketsen, maar tekent nu bij de club waar hij als kind al fan van was. ,,Het is een opluchting dat het nu is afgerond.”