PEC Zwolle heeft wat goed te maken tegen FC Dordrecht, maar mist daarbij Davy van den Berg

Distribu­tie­cen­trum Albert Heijn in Zwolle bijna volledig plat door staking, lege schappen dreigen

De schappen van de Albert Heijn-filialen in Noord- en Oost-Nederland dreigen al snel leeg te raken als gevolg van de staking in het Zwolse distributiecentrum. De supermarktketen waarschuwt dat klanten in het hele land in de loop van vandaag al kunnen merken dat bepaalde producten in de schappen niet meer worden aangevuld, want in alle zes de distributiecentra wordt gestaakt.