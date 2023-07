PEC Zwolle in oefenduel onderuit tegen Sparta

Raakt Tubbergen regie volledig kwijt over windbeleid? ‘Laat de provincie het dan lekker helemaal zelf uitzoeken’

Plannen om windturbines te bouwen, zoals die in de omgeving van Langeveen, worden tot 1 januari 2024 niet in behandeling genomen door de provincie Overijssel. Gemeenten hebben nu tot die datum de tijd om windbeleid vast te stellen: „Wat de provincie doet is een blamage.”