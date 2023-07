PEC Zwolle in Wijthmen te sterk voor Belgische middenmoter

tafeltennis Voor tafelten­nis­ser Gerben Last van Smash’70 is het langzamer­hand welletjes: ‘In principe speel ik komend seizoen niet’

Gingen de tafeltennissers van Smash'70 afgelopen seizoen nog op voor de landstitel, voor de nieuwe competitie is de doelstelling helemaal aangepast. Door een flinke verjongingskuur zijn dat de verwachtingen in Hattem flink naar beneden bijgesteld. Al kan nog wel een beroep worden gedaan op de ervaren Gerben Last als de nood aan de man komt.