PEC Zwolle moet 4 tot 5 miljoen bezuinigen na degradatie: ‘Verschillende scenario's onderzoeken’

Waarde van vrijheid voelbaar voor Oekraïense Elena in Zwolle: 'Wou dat we dit thuis konden vieren'

De Oekraïense Elena Kulvanovskaya weet inmiddels hoe kostbaar vrede is. Samen met landgenoten viert ze in Zwolle de vrijheid, iets wat Nederland deze donderdag uitbundig doet. Toch is vrij zijn voor velen een vanzelfsprekendheid. ,,Het is gezellig, maar op momenten verlang ik op deze dag naar rust en stilte.”

5 mei