PEC Zwolle ondanks vroege treffer niet opgewassen tegen Feyenoord

PEC Zwolle is donderdagavond met 3-1 onderuit gegaan bij Feyenoord en daarmee uitgeschakeld in het bekertoernooi. Na een vroeg doelpunt van Haris Medunjanin mocht de ploeg dromen van een mooi resultaat, maar Feyenoord bleek na 90 minuten te sterk: 3-1.

Vijftien jaar lukte het PEC Zwolle niet om te scoren in de Kuip tegen Feyenoord. Nu was het al na ruim twee minuten raak, toen Haris Medunjanin van afstand de bal prachtig over Justin Bijlow krulde. Voor even kregen de Zwollenaren de Kuip stil en kon iedereen in het blauwwit dromen van een stunt tegen de koploper van de eredivisie.

Zeven wijzigingen

Dat terwijl Dick Schreuder flink omgooide voor de wedstrijd. Hij wijzigde de ploeg op zeven plekken vergeleken met de basisopstelling tegen Almere City. Zo gaf hij Bart van Hintum, Rav van den Berg, Luis Görlich, Younes Taha en Lennart Thy rust met het oog op de topper tegen Heracles Almelo van zondag.

Ryan Thomas had zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer te pakken. Ook de jonge verdediger Daijiro Chirino kreeg zijn eerste basisplaats. Ook Sam Kersten, die normaal genoegen moet nemen met een plek op de bank, kreeg de kans om zich te laten zien.

Hauptmeijer

Dat deed hij naar behoren. Hij greep regelmatig in op momenten dat Feyenoord dreigde te scoren. Na de vroege openingstreffer van Medunjanin, kreeg Feyenoord kans op kans. Zo schoot Sebastian Szymanski gelijk na de treffer over het doel van Mike Hauptmeijer, die in het bekertoernooi mag keepen. Daarna moest de doelman nog een aantal keer ingrijpen.

Kersten en Chirino hadden al snel een gele kaart op zak, waardoor het voor de Zwolse verdediging lastiger werd om in te grijpen. PEC Zwolle kon een halfuur stand houden, maar een doelpunt van Mats Wieffer brak het verzet. Daarbij liet Hauptmeijer een corner uit zijn handen glippen, waarop de middenvelder raak kon schieten. Snel daarna maakte Danilo er 2-1 van.

Schade beperken

De kansen van Feyenoord bleven zich daarna opstapelen. Hauptmeijer wist de schade lange tijd te beperken en greep met name in de minuten na rust een aantal keer op rij in. Toch kon hij niet voorkomen dat Danilo in de 55ste minuut de 3-1 maakte en daarmee de wedstrijd besliste.

In de resterende 35 minuten nam Feyenoord wat gas terug. Hierdoor kreeg PEC Zwolle iets meer balbezit. Kastaneer was vijf minuten voor tijd nog dichtbij de 3-2 met een kopkans uit een corner, maar Bijlow wist te redden. Uiteindelijk konden de Zwollenaren niets meer terugdoen, maar wel met een opgeheven hoofd huiswaarts om zich klaar te maken voor de topper van de eerste divisie tegen koploper Heracles Almelo.

Feyenoord - PEC Zwolle 3-1 (2-1): 3. 0-1 Medunjanin, 29. Wieffer 1-1, 34. Danilo 2-1, 55. Danilo 3-1.

Opstelling PEC Zwolle: Hauptmeijer; Chirino (52. R. van den Berg), Kersten (76 Kaparos), Van Polen (62. Van Hintum); Kastaneer, Bogarde, Van den Belt, Medunjanin, D. van den Berg, Lagsir (62. Caschili); Thomas (46. Huiberts)

