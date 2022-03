PEC Zwolle-redder Gaston Sporre (76) overleden: ‘Buitengewoon aimabel, trouw supporter van de club’

Gaston Sporre is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend geworden als topman van verzekeringsreus Achmea en sportbestuurder. Sporre was de man die PEC Zwolle van de ondergang redde en een nieuwe toekomst gaf in het betaald voetbal.

Bij PEC Zwolle is met verslagenheid en groot verdriet gereageerd op het overlijden van Sporre, erevoorzitter van de club. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord wordt een minuut stilte in acht genomen. Ook dragen de spelers rouwbanden om Gaston te gedenken.

Respect

In een verklaring die net naar buiten is gebracht, zegt de club: ‘PEC Zwolle zal Gaston Sporre met groot respect blijven herinneren als een betrokken en deskundig bestuurder, een buitengewoon aimabele en toegankelijke man en, samen met zijn echtgenote Nelly, een trouw supporter van de club’.

Toen PEC Zwolle ’82 (zoals de club destijds nog heette) in 1989 in grote financiële problemen kwam, haalde clubeigenaar Marten Eibrink de in Enschede geboren Sporre binnen als crisismanager. Dat leidde tot een doorstart onder de naam FC Zwolle, waarvan hij in 1990 zelf voorzitter werd. Sinds 2012 draagt de club weer de naam PEC Zwolle.

Passie

In de verklaring zegt PEC Zwolle: ‘Na de redding van de club gaf Gaston als ervaren organisatieadviseur gedurende negen jaren met veel passie en betrokkenheid leiding aan de verdere ontwikkeling van FC Zwolle. Zo legde hij het fundament voor de huidige voetbalclub die PEC Zwolle nu is’.

Sporre bleef na zijn afscheid als voorzitter in 1998 de club nauwlettend volgen en gaf gevraagd en ongevraagd advies. Hij droeg de titel erevoorzitter van de club met trots, was volgens PEC Zwolle een ‘trouw ambassadeur en prominent boegbeeld’ van de club. Vanwege zijn verdiensten voor de club en daarmee de stad is Sporre ook uitgeroepen tot ereburger van Zwolle.

Heerenveen

Gaston Sporre was ook actief als crisismanager bij SC Heerenveen. Daar werkte hij samen met Marco van Basten, die er hoofdtrainer was.

Sporre vervulde in zijn leven talloze functies. Zo was hij achttien jaar toezichthouder van RTV Oost, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Verder was hij als toezichthouder betrokken bij onder meer Afval Energie Bedrijf Amsterdam, Museum de Fundatie, Bas van de Goor Fundatie en Intermezzo Nazorgcentrum kankerpatiënten (Isala Zwolle).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.