PEC Zwolle speelt tegen Feyenoord niet met topper tegen Heracles in achterhoofd: ‘We willen winnen’

Film De Bellinga's enorme hit op Netflix, maar met wisselende recensies: 'Ga dit echt niet kijken'

De film De Bellinga’s: Huis op Stelten is een hit op Netflix. De film van de Zwolse familievloggers, die in 2021 verhuisden naar Raalte, staat al dagenlang bovenaan in de Nederlandse filmlijst van de Netflix Top 10. De film is niet bij iedereen geliefd. “Ga dit echt niet kijken”, meldt Cinemagazine.

