PEC Zwolle Vrouwen stoot top zes binnen na zege in Alkmaar

Dit grote sportevene­ment vindt dankzij Raaltese voor het eerst plaats in Zwolle en Salland

Het is de Raaltese Lianne Booijink gelukt om HomeSport Events voor het eerst naar het oosten te halen. In juni vindt dit sportevenement in onder meer Zwolle en Raalte plaats, waarbij geld wordt ingezameld voor het Ronald McDonald Kinderfonds.