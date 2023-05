PEC Zwolle wint op de valreep in Helmond, maar titel gaat naar Heracles Almelo

Duizenden Zwolse scholieren leren volgende week niet in het klaslokaal, maar op een festival

Leren in een festivalsetting, dat is wat 3000 leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Zwolle en omstreken gaan doen. Vanaf maandag leven ze zich uit in culturele, kunstzinnige en sportieve activiteiten in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle.