PEC Zwolle ziet steunpilaar terugkeren, maar heeft nog twee twijfelgevallen: ‘Kan bijna niet aanvallender dan wij doen’

PEC Zwolle gaat verder met Amerikaan­se middenvel­der Fontana: ‘Goede indruk achtergela­ten’

Anthony Fontana (23) blijft langer bij PEC Zwolle. De middenvelder kwam in maart transfervrij binnen nadat zijn contract bij het Italiaanse Ascoli was ontbonden. Fontana had een aflopend contract, dat nu met twee jaar is verlengd, met de optie op nog een seizoen.