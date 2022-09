Plaknacht met 32 graden in het verschiet, of toch niet? Het stond er toch echt op Buienradar

Een kortstondige hittegolf midden in de nacht. Even twee keer knipperen, want hoe kan dat? Buienradar liet de cijfers in hun meerdaagse verwachting toch echt zien.

De hoge temperatuur zou voor donderdag 8 september om 03.00 uur ’s nachts uitkomen op 32 graden. De daarop volgende uren neemt de temperatuur geleidelijk af. Een omgekeerde volgorde, zo lijkt het.

De piek was vanmiddag te zien voor bijvoorbeeld de plaatsen Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Een foutje? Want niet veel later kwam een hele andere meting tevoorschijn.

Volledig scherm De piek is hier te zien in de weersverwachting voor Zwolle. © Buienradar.nl

,,Voor de 14-daagse weersverwachting gebruiken we een weermodel dat meerdere keren per dag wordt bijgewerkt. In het weermodel van vanmiddag, dat te hoge temperaturen toonde in een deel van Zuidoost- en Oost-Nederland, zat helaas een rekenfout”, vertelt Max Verhagen, meteoroloog van Buienradar.

De weerdienst kreeg op Twitter de nodige reacties van volgers. ,,We hebben het direct onderzocht en verbeterd. Inmiddels zijn de juiste temperatuurverwachtingen weer zichtbaar op de website en in de apps.”

In de historie van Meteolink is terug te vinden dat de warmste dag ooit op 8 september tot nu toe uit 1911 komt. In de Bilt is toen 29,5 graden gemeten. Maar dan wel overdag.