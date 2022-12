Plan voor 200 nieuwe woningen naast A28 in Zwolle: goede doelen mogelijk weg

Azaleapark in Zwolle krijgt maandenlan­ge opknap­beurt: ‘Kan je hier straks lekker op een kleedje liggen?’

Het Azaleapark in Assendorp staat volledig op z’n kop, net als 15 jaar geleden. Het park in Zwolle was versleten en modderig en moet straks juist zorgen voor droge voeten. Sommige omwonenden kijken reikhalzend uit naar het voorjaar, anderen zijn argwanend. ‘Wat kost dit wel niet?’

6 december