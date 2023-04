Platen scoren en muziek luisteren: dit is er te doen op Record Store Day in Zwolle

Krijgt ook Hattem koopzonda­gen? Wethouder kondigt onderzoek aan

Mogen de winkels in Hattem ook op de zondagen open? Binnen twee maanden maken burgemeester en wethouders duidelijk wat ze met die vraag gaan doen. Daar hangt sowieso een prijskaartje aan, zeggen ze. Of het antwoord nou ja of nee wordt, het gaat de gemeente pakweg 45.000 euro kosten, verwachten ze.