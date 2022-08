Politie fungeert als wegenwacht in Zwolle

met video Dit enorme wellness-cen­trum verrijst aan de rand van Zwolle: ‘Gigantisch ambitieus project’

Het idee ontstond al in de vorige eeuw, deze week ging eindelijk de eerste schop de grond in. Als alles vanaf nu meezit, openen Cynthia en Bart Collet eind 2023 hun ‘onthaastingscentrum’ Purazen aan de rand van Zwolle. Een groot welzijnscomplex. Met sauna’s en (natuur)zwembaden, maar waar ook ruimte is voor yoga, fitness of mindfulness. ,,Essentieel in deze wereld.’’

24 augustus