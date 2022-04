Politie gaat kopschopincident Raalte tóch onderzoeken: ‘Moeten een streep trekken’

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie starten tóch een onderzoek naar het kopschopincident in Raalte . Twee mannen werden flink toegetakeld op Koningsdag in het centrum van Raalte. Op beelden die massaal bekeken worden op sociale media, is te zien dat twee mannen meerdere keren tegen het hoofd worden geschopt. ,,Het gaat om de ernst van het gebruikte geweld in de publieke ruimte.”

Hoe de vechtpartij ontstond, is nog onbekend. In eerste instantie liet de politie het incident liggen. Dat kwam omdat de slachtoffers geen aangifte wilden doen van het voorval. Donderdagochtend heeft de politie tóch contact opgenomen met het OM om het incident te bespreken. Op basis van de gesprekken en de circulerende beelden stelt het OM toch een onderzoek in. Ook wil de politie weten of er meer mensen zijn die het incident filmden of meer over de aanleiding van de vechtpartij weten.

Oproep

Weet je meer of was je getuigen van dit incident in Raalte? We komen graag met je in contact. Mail naar j.achtereekte@destentor.nl.

Meerdere malen

Op de beelden is te zien hoe één van de slachtoffers eerst tegen zijn benen wordt getrapt. Als de man op de grond ligt, schoppen twee mannen de man meerdere keren tegen zijn hoofd en rond zijn middel. Het lijkt erop dat het andere slachtoffer eerst nog de ruzie probeert te sussen. Kort daarna krijgt hij zelf ook klappen in zijn gezicht van dezelfde twee mannen. Als ook het andere slachtoffer op de grond valt, trappen de mannen meerdere keren op het slachtoffer in.

Quote In dit geval gaat het om de ernst van het gebruikte geweld, in de publieke ruimte ten overstaan van getuigen en de impact op hen

Meerdere Koningsdagbezoekers ontfermen zich over de twee slachtoffers die op de grond liggen. Als een van de slachtoffers ietwat beduusd naar het andere slachtoffer loopt om te kijken hoe het gaat, wordt hij wederom onderuit getrapt door een van de mannen. Of de twee slachtoffers bekenden van elkaar zijn, is niet bekend.

Impact

Politiewoordvoerder Ruud Visser geeft aan dat agenten rond 18.00 uur een melding kregen van een vechtpartij aan de Grote Markt in Raalte. ,,Toen de politie ter plaatse kwam, hebben we één verdachte aangehouden en we hebben één slachtoffer gesproken aan het bureau.”

Volgens de woordvoerder bleek op het politiebureau dat zowel het slachtoffer als de aangehouden man niet veel wilden vertellen over het incident. Er is dan ook geen aangifte gedaan volgens Visser. Waar de politie het onderzoek wilde staken omdat er geen aangifte werd gedaan, gaat de politie samen met het OM alsnog over tot vervolging.

,,Er is inmiddels met verschillende mensen gesproken over hetgeen is gebeurd. Dat beeld is nu concreter. Daarmee ook meewegend de beelden die al circuleren. Op basis van dit gezamenlijke beeld is besloten dit incident wel ambtshalve te vervolgen”, zegt Visser. ,,In dit geval gaat het om de ernst van het gebruikte geweld, in de publieke ruimte ten overstaan van getuigen en de impact op hen.”

Visser: ,,Dit geweld is zodanig ernstig, dat je als overheid een norm moet stellen en een streep moet trekken. De politie heeft daarbij belang bij hulp van getuigen, ook van getuigen die dit incident en mogelijk de aanleiding hebben gefilmd. Zij kunnen zich melden bij de politie.”

Er wordt voorlopig nog niemand aangehouden voor het geweldsincident. De politie laat weten eerst grondig onderzoek te doen, voordat eventuele verdachten op het bureau moeten komen of worden aangehouden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.