Politie komt met verklaring na onrust in woonwijk Zwolle: 'Praat er met uw kinderen over’

Bomvolle treinen tussen Zwolle en Amersfoort: 'Treinen kunnen niet langer’

Het is dit weekeinde enorm druk in de treinen tussen Zwolle en Amersfoort. Vanwege de langdurige problemen tussen Dronten en Lelystad en werkzaamheden op het spoor bij Deventer is dit traject ‘de flessenhals waar alles door moet’. ,,Heel vervelend, maar we doen wat we kunnen’’, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc.

10 september