Politie reageert op diefstalschandaal: ‘Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat informatie bij ons veilig is’

Pompdagen Heino pakt uit met The Masked Singer: ‘Sterke smoes nodig waarom ze niet in feesttent staan’

De pakken liggen klaar, de zes deelnemers zijn gekozen en de liedjes ingezongen. Welke Heinoërs er morgen in kruipen is nog een groot geheim. Dat The Masked Singer de feesttent net als vorig jaar compleet op de kop zet, gaat steevast gebeuren volgens Esther Kijk in de Vegte. ,,De strijd barst deze editie echt goed los.”