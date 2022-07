Politie, Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Twente waarschuwen boze boeren: ‘Stop met onveilige acties!’

Bij die acties blokkeerden boeren vanmorgen meerdere op- en afritten langs de A35 en de A1 door grof vuil, mest, zand, stenen en brandende hooibalen op en langs de snelweg te dumpen. Medewerkers van politie, Rijkswaterstaat en brandweer zijn de hele ochtend al bezig om de wegen vrij te maken en branden te blussen.

Quote Het bewust in brand steken van strooiba­len, het dumpen van afval waaronder ook asbesthou­den­de materialen veroorza­ken schade en onveilige situaties Statement politie, brandweer, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio's

Stoppen!

In een gezamenlijk statement roepen Politie Oost-Nederland, Rijkswaterstaat en verschillende veiligheidsregio's in dit deel van het land om de boeren op om hiermee te stoppen. Onder meer Veiligheidsregio Twente schaart zich achter de tekst.

Zij beginnen hun statement met: ‘Afgelopen nacht zijn op verschillende plekken in onder andere Oost-Nederland onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren. Wij begrijpen dat zij een signaal willen afgeven en respecteren dat zij uiting geven aan de zorgen die zij hebben. Dat recht hebben zij, net als ieder ander’.

‘Maar met het bewust in brand steken van strooibalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest veroorzaken zij schade en onveilige (verkeers)situaties. Door de politie wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk zijn’.

‘Demonstreren is een grondrecht en zolang het binnen de grenzen van de wet blijft, is veel mogelijk. Gemeenten, provincies en kabinet zijn ook hierover in gesprek met boeren. Maar acties zoals vannacht brengen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar kunnen en leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken en dat laatste kan vooral met deze droogte vergaande gevolgen hebben, ook belemmert het de hulpdiensten bij het uitvoeren van hun taak. Onze oproep aan de betreffende boeren is dan ook: Stop met acties die gevaarlijke situaties opleveren!’

Verhoogd risico natuurbranden

Brand is extra gevaarlijk omdat er momenteel een verhoogd risico is in grote delen van het land. In onder andere Veiligheidsregio IJsselland en Flevoland geldt zelfs fase 2, wat inhoudt dat de brandweer extra alert is op natuurbranden, waarop momenteel door veelvuldige hitte en langdurige droogte een verhoogd risico is.

Onder het kopje ‘Wat betekent dit voor u?’ meldt de brandweer dat er hoogstwaarschijnlijk niet mag worden gestookt ondanks een ontheffing en dat er in sommige delen van het land geen open vuur mag worden gestookt in of bij de natuur.

‘Dit kan ook gelden voor gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk of koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten’.

‘Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras’.