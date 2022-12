Politie vindt dochter van vrouw die in Zwolle onwel werd op fiets: ‘Bericht massaal gedeeld’

UPDATEDe politie is een groot deel van de dag op zoek geweest naar familie van een vrouw die vanochtend op haar fiets onwel is geworden op de Hogenkampsweg in Zwolle. De vrouw kwam in het ziekenhuis te liggen en was ‘niet aanspreekbaar’. De politie wist niet wie de vrouw was, maar haar dochter heeft zich inmiddels gemeld.

Omstreeks 8.30 uur vanochtend raakte de vrouw op haar fiets onwel op de Hogenkampsweg in Zwolle. Meteen kwamen ambulances en twee politieauto’s ter plaatse, waarna de vrouw op straat is gereanimeerd en naar het ziekenhuis is gebracht. In de ochtendspits was de weg hierdoor een kwartier niet toegankelijk voor verkeer.

Eenzijdig ongeval

,,Wat er precies is gebeurd is voor ons ook nog een groot vraagteken. Het is een eenzijdig ongeval en daarna was reanimatie nodig”, vertelde een agent kort na het ongeluk in de straat. De politie meldde een paar uur later dat de vrouw nog in het ziekenhuis ligt en niet aanspreekbaar is, zonder meer te zeggen over wat precies haar verwondingen zijn.

De politie meldde aan het eind van de ochtend niet te weten wat de identiteit van de vrouw is en daarom op zoek te zijn naar familie van het slachtoffer. ‘Het gaat om een vrouw van rond de 50/55 jaar oud. Ze is rond de 1.60/1.70 meter lang en heeft een tatoeage boven haar borst. Ze was vanochtend op de fiets, dit is een mintgroene Cortina-damesfiets met fietstassen. Verder droeg ze een donkergroene jas met bontkraag.’

Massaal gedeeld

Een paar uur later zegt de politie te weten te zijn gekomen wie de vrouw is. ,,We weten inmiddels wie de vrouw is. Haar dochter heeft zich gemeld”, meldt politiewoordvoerder Anne Coenen. ,,Dat haar dochter zich heeft gemeld is mede dankzij het bericht hierover wat massaal is gedeeld.”