Populaire kledingwinkel opent tweede vestiging in Zwolle

De kledingwinkel New Cvltr opent een tweede vestiging in Zwolle. De zaak uit Nijmegen, die met 20.000 volgers het goed doet op TikTok, is straks ook te vinden in de Diezerstraat.

New Cvltr (spreek uit als: New Culture) is een dameskledingzaak in hartje Nijmegen, met ‘elke week de nieuwste trends’, zo staat op hun site. Je vindt er naast kleding ook schoenen en sieraden.

Tweede vestiging in Zwolle

Op verschillende social mediakanalen maakte New Cvltr onlangs bekend een tweede zaak in Zwolle te openen. Die komt in de Diezerstraat 62, op de oude plek van Peppernuts en naast feestwinkel SoLow.

Wanneer open?

De kledingzaak moet rond april de deuren openen.

