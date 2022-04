Positie van vrouw doet gemoederen hoog oplopen in gereformeerde kerken: ‘Zwolle gaat graag haar eigen gang’

In de herfst van 2021 krijgen bijna 5.000 leden van de CGK in Zwolle een brief van de kerkenraad over de rol van de vrouw in de kerk. Officieel mag zij geen bestuurlijke functie vervullen. In de praktijk doet zij sinds 2001 als diaken of ouderling al jaren dezelfde taken als de man. Al krijgen vrouwen een andere ‘kerkelijke behandeling’: wel de zegen, geen bevestiging in het ambt.