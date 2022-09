Promotie voor PEC is ver weg, gelukkig hebben we Haris Medunjanin

Lot (24) uit Kampen overleefde ternauwer­nood septische shock: nazorg kan beter

Sepsis is doodsoorzaak nummer 1 op de ic's in Nederland en toch is nazorg niet goed geregeld. Daarom ijvert Lot van de Vegt voor een expertisecentrum waar mensen die sepsis hebben gehad op terug kunnen vallen. Mensen zoals zij zelf: bijna zes jaar geleden overleefde de Kamperse (24) ternauwernood een septische shock en nog altijd ondervindt ze daar de gevolgen van.

16 september