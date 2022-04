Publiek klapt voor overleden broers tijdens IJsselderby

Gemeente­raad Zwolle verliest 125 jaar aan ervaring en telt 21 nieuwko­mers: ‘Eén termijn is geen termijn’

Een grote voorjaarsschoonmaak in de Zwolse politiek. Van de 39 gemeenteraadsleden die gisteravond beëdigd zijn, is meer dan de helft nieuw op het pluche. Bovendien wandelde deze week 125 jaar Zwolse raadservaring de deur uit. Is dat zorgelijk? Of is het juist goed?

31 maart