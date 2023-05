Raalter fietsster Gerda (60) beleeft ruige avonturen in Australië en Alaska: ‘Ik heb bij Batman geslapen’

Oog in oog met een Grizzlybeer, alleen in de ruige wildernis van Alaska en Australië. Gerda Marsman (60) uit Raalte reist al decennialang alleen over de wereld. Zonder huis, haard of caravan, maar met fototoestel, kleine tent en groene sportfiets. Dit jaar tikt de teller de 100.00 kilometer aan, goed voor minstens zoveel avonturen. ,,Wie kan zeggen dat hij bij Batman heeft geslapen?’’